Calciomercato Lazio, Musacchio a un passo: ecco i dettagli

AGGIORNAMENTO ORE 9.40 - Mateo Musacchio è a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Lazio. Accordo definito con il Milan e con il giocatore che, subito entusiasta dell'opportunità biancoceleste, ha messo da parte tutte le altre offerte arrivate sul tavolo del suo agente Marcelo Lombilla. Da capire i termini dell'accordo, ma si parla di un contratto fino al 2023 per il giocatore argentino che potrebbe arrivare a Roma già in serata.

Nottata di contatti, di telefonate, per cercare di bruciare i tempi e regalare a Inzaghi un difensore in vista dei prossimi impegni. Notte che ha portato a una svolta perché ora è Mateo Musacchio il nome più caldo sull'agenda laziale. Complice anche la scelta del tecnico che, dopo attente riflessioni, ha deciso di optare per un usato sicuro e non un giovane da testare e su cui lavorare. Caduta anche l'opzione Bruno Viana: il nome del brasiliano non ha convinto Inzaghi. Il Braga, poi, non apriva al prestito. Musacchio ora guida il gruppone e punta a vincere lo sprint. La Lazio vorrebbe prenderlo a zero, il Milan ha inizialmente chiesto 2,5 milioni. L'argentino è in scadenza coi rossoneri a giugno, ha 30 anni ed è nel pieno della maturità calcistica. Si discute sulla durata del contratto (Musacchio vorrebbe almeno 3 anni) e soprattutto si cerca il via libera del Milan. Si tratta, l'idea è quella di un'operazione in stile Reina. Oggi sono in agenda nuovi contatti e l'obiettivo è regalare a Inzaghi il rinforzo richiesto entro 48 ore.

ARTICOLO PUBBLICATO ALLE ORE 08.26