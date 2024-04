Lazio, Nainggolan: “Luis Alberto in panchina, come c***o fai? E su Immobile…”

TUTTOmercatoWEB.com

Radja Nainggolan e la sua analisi sulla Lazio dopo il derby perso. L'ex centrocampista di Roma e Inter ha parlato così dei biancocelstii durante la trasmissione Controcalcio su Twitch: "Luis Alberto panchina in un derby di Roma, ma come cazzo fai? È l’unico giocatore che può mettere qualità davanti, deve giocare tutta la vita. Immobile non mi piace come stile di gioco ma è stato importante per la Lazio in questi anni. L’unico giocatore che può servire Immobile è Luis Alberto. Se metti uno metti anche l’altro. Se fai giocare Taty, che mi piace, puoi fare scelte diverse anche in mezzo a al campo".