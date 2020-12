Lazio - Napoli, probabili formazioni: dubbio in difesa, Correa in vantaggio su Caicedo

Inzaghi studia le mosse per affrontare il Napoli di Gattuso. In attesa di scoprire se Acerbi ce la farà a recuperare in extremis, la difesa dovrebbe essere la stessa vista contro il Benevento. L'unica eccezione potrebbe essere rappresentata dal ballottaggio Patric-Hoedt. Nel caso giocasse dal primo minuto lo spagnolo, Luiz Felipe tornerebbe a fare il centrale della linea a 3.Sugli esterni saranno costretti agli straordinari sia Lazzari che Marusic, visto che Fares ha rimediato una lesione e starà fuori per un mese. In mezzo al campo Milinkovic e Luis Alberto sono certi del posto, mentre in regia si giocano una maglia da titolare Escalante e Parolo. Davanti Correa è in vantaggio su Caicedo per affiancare Ciro Immobile. In porta dovrebbe essere confermato Reina, che sfiderà la sua vecchia squadra, orfana dello squalificato Insigne. Con Osimhen out da tempo e Mertens finito ko per infortunio contro l'Inter (distorsione alla caviglia), Gattuso dovrà ridisegnare l'attacco del Napoli. Petagna sarà il riferimento avanzato, con Politano e Lozano ai suoi lati. Centrocampo molto fisico con Zielinski, Bakayoko e uno tra Fabian Ruiz e Demme.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt / Patric, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Petagna, Lozano. All.: Gattuso.