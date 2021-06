Lazio, Negro felice per Signori: "Capitano mio capitano" - FOTO

Undici sulla schiena, fascia al braccio e Olimpico in visibilio sulle note di "Rumore" di Raffaella Carrà. Quante volte Beppe Signori ha vissuto questa scena nei suoi anni di sfarzo alla Lazio. Con lui, in quegli anni c'era anche Paolo Negro come un cavaliere impavido ai servizi del re. Oggi l'ex difensore ha voluto fare una Instagram Story in suo onore con tutti questi elementi per celebrare la "grazia" ricevuta da Re Beppe dopo anni passati in esilio. La frase "Capitano mio capitano" ad accompagnare il tutto come segno di eterna gratitudine per chi, quel bomber, lo ha vissuto a pieno.