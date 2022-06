Lazio, Nista promuove Carnesecchi: “Uno dei più interessanti”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Nista, ex estremo difensore di Pisa e Ancona ed ex preparatore dei portieri di Napoli, Juventus e Inter, È intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare dei migliori numeri uno in circolazione in Italia. Tra loro anche Marco Carnesecchi, grande protagonista con la Cremonese in Serie B e finito nel mirino della Lazio. Di seguito le parole di Nista.

Vicario, Gollini, Carnesecchi, Meret: che pensa di loro?

"Sono tutti di grande prospettiva. Meret è molto giovane ma ha già vissuto, anche se a fasi alterne, una realtà importante, è nel giro della Nazionale in pianta stabile da anni e lui è tra quelli che iniziato a lavorare in modo più specifico sulla tecnica podalica dopo rispetto agl altri. Vicario è stato protagonista di un bel campionato ad Empoli e ora deve riconfermarsi ad uno step superiore. Carnesecchi è stato uno dei giovani più interessanti, ha fatto una grande stagione; Gollini è un '95. è giovane anche se non più giovanissimo: sono tutti portieri che possono fare bene in una squadra importante che abbia voglia di affidargli una maglia da titolare".