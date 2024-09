Lazio - Nizza: info per i tifosi in Curva Maestrelli e Distinti Sud Est

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovedì 3 ottobre alle 18:45 la Lazio ospiterà il Nizza all'Olimpico, la sfida sarà valida per la seconda giornata di Europa League. Attraverso i canali ufficiali, la società ha reso note alcune informazioni per i tifosi che hanno acquistato il tagliando in Curva Maestrelli e Distinti Sud Est. Questo quanto si legge nella nota: "La S.S. Lazio ricorda a tutti i possessori di abbonamento o biglietto della Curva Maestrelli e dei Distinti Sud Est che per la gara Lazio-Nizza di giovedi 3 ottobre, per motivi di ordine pubblico, non potranno accedere dai soliti varchi di viale delle Olimpiadi ma da Piazza Lauro De Bosis".

