Lazio no limits nelle ultime sette giornate: guadagnati 16 punti sul Napoli

Una Lazio formato caterpillar continua a battere e ad abbattere gli avversari. Settima vittoria consecutiva in campionato, terzo posto blindato, ma soprattutto prime due piazze notevolmente avvicinate. L'Inter capolista, infatti, dista appena cinque punti, mentre la Juventus tre. Un cammino iniziato dalla rimonta con l'Atalanta e quel pirotecnico 3-3 che ha fatto scattare qualcosa nella testa di Lulic e compagni. Da allora sono arrivati solo successi e ben 21 punti che hanno fatto balzare la Lazio dal nono al terzo posto in classifica. Nessuna ha retto il ritmo delle aquile, basti pensare che il Napoli ha messo insieme appena cinque pareggi e due ko. Cinque punti contro i ventuno che regalano un più sedici agli uomini di Inzaghi che da meno quattro sono passati a un ottimo (ma non rassicurante) più 12 in classifica. Anche le altre, però, hanno dovuto inchinarsi. L'Inter ha fatto 17 punti, la Roma 16, il sorprendente Cagliari 15, la Juventus 14, l'Atalanta 11. I capitolini hanno allungato o guadagnato su tutte le altre.

INZAGHI DA RECORD - Simone Inzaghi continua a collezionare record e così adesso mette nel mirino Stefano Pioli, Delio Rossi e Sven Goran Eriksson. I tre detengono il primato di vittorie consecutive. Lo svedese si è spinto fino a 9 (nel 1998/99), mentre gli altri due si sono fermati a 8. Il piacentino può provare ad agguantarli o superarli nelle prossime tre sfide con Cagliari, Brescia e Verona. Gare da non sottovalutare assolutamente e che vanno portate a casa. Se è vero che a marzo si fanno i conti, sognare resta comunque bello e fare bottino pieno nelle prossime tre partite potrebbe regalare dei sogni davvero d'oro.