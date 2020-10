Lazio, non solo Muriqi: anche Marusic non parte per la Nazionale

Ieri è toccato a Muriqi oggi a Marusic. Entrambi i i giocatori avevano risposto presente alla chiamata delle rispettive Nazionali ma i problemi fisici hanno impedito agli stessi di partite. Il montenegrino infatti nel match di domenica contro l'Inter ha dovuto abbandonare il campo a causa di un infortunio alla caviglia. Per questo motivo, non essendo recuperato al 100%, è arrivata la decisione di rimanere a Formello e continuare a lavorare per ristabilirsi in vista della ripresa del campionato dopo la pausa.

