Lazio | Nuovo innesto nel reparto scouting: è già arrivata la firma

AGGIORNAMENTO ORE 21.35 - Arrivano subito aggiornamenti in merito all'arrivo di Romairone in casa Lazio: l'ex ds ha già firmato il contratto che lo lega al club biancoceleste. Inizierà per lui una nuova esperienza a Roma, sponda biancoceleste.

In arrivo in casa Lazio non solamente calciatori, ma i nuovi innesti coinvolgono anche altri settori. Come il reparto scouting, ad esempio. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Giancarlo Romairone starebbe per aggiungersi al gruppo osservatori del club biancoceleste. L'accordo tra le parti sembra esser a un passo. Negli anni è stato direttore sportivo di Triestina, Bari, Chievo, Carpi e Pro Vercelli. A dir la verità, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Lazio e Romairone si erano incontrati - e avevano avuto modo di parlare - già qualche mese fa, a Torino, in occasione di Juventus-Lazio. Dopo qualche tempo di attesa, ora potrebbe finalmente integrarsi.

