Lazio, occhio ai diffidati: quattro giocatori rischiano di saltare il Milan. Ma i rossoneri...

PERICOLO DIFFIDATI - Ottimo momento di forma per la Lazio. I biancocelesti, reduci da cinque vittorie consecutive in campionato, sono in piena corsa Champions e giovedì dovranno fare i conti con una diretta concorrente. Immobile e compagni faranno visita al Napoli, a +2 in classifica ma con una gara in più disputata. Sono quattro i calciatori della Lazio nella lista dei diffidati che, in caso di cartellino giallo al Maradona, sarebbero costretti a saltare il prossimo match, altrettanto importante, in casa contro il Milan. Si tratta di Acerbi, Luis Alberto, Fares e Parolo. Tra i rossoneri, impegnati mercoledì contro il Sassuolo, sono a rischio squalifica Calhanoglu, Castillejo, Dalot, Hernandez, Rebic e Saelemaekers.