Lazio, occhio all'indice di liquidità: cosa dice il regolamento

Il calciomercato della Lazio rischia di nuovo di essere intralciato dall'indice di liquidità. Già quest'estate i biancocelesti hanno rallentato la loro campagna acquisti e a gennaio il problema potrebbe ripresentarsi. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei sono 6 le squadre che attualmente hanno l'indice di liquidità in negativo, ovvero il rapporto tra attività e passività correnti. Si tratta di Lazio, Empoli, Bologna, Sassuolo, Genoa e Cagliari che rischiano di rimanere bloccate per l'imminente sessione invernale. Qualche settimana fa la Figc aveva abbassato la soglia dell'indice a 0,6 per aiutare i club, in ogni caso il blocco può essere revocato se viene versato un aumento di capitale che rialzi l'indice.