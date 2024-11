Lazio, Oddi: "Bellissima alchimia tra i giocatori. Su Rovella in nazionale..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Una Lazio entusiasmante quella vista in queste prime dodici giornate, che ha attirato su di sè l'attenzione di moltissimi addetti ai lavori. Intervistato ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi ha parlato così del momento che sta vivendo la squadra: "La Lazio ha dimostrato da subito di essere importante. Le vittorie sono state tutte meritate e anzi quando ha perso lo ha fatto a causa di errori di altri. La squadra in questo momento gioca bene, soprattutto c'è una bellissima alchimia tra i giocatori. L’allenatore ha capito come farsi ascoltare dai ragazzi, ma ha capito anche che se tratta tutti come titolari i giocatori risponderanno positivamente. Rovella titolare in nazionale? Già il fatto di averlo convocato è una chance importante. Essere in nazionale è un titolo di merito e una soddisfazione particolare".