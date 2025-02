Lazio, Oddi: "Infortunio Castellanos? Gli altri faranno bene in sua assenza"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Un punto importante quello conquistato dalla Lazio che ha fermato per la terza volta in stagione il Napoli. Una gara in cui la squadra di Baroni ha sfoderato un'ottima prestazione ma in cui purtroppo ha perso Castellanos per infortunio. Sul tema ecco le parole di Giancarlo Oddi ai microfoni di Radiosei: "La prestazione della Lazio con il Napoli è stata ottima, ai punti avrebbe meritato di vincere. La cosa importante è quello che ha mostrato in campo che ha confermato di aver superato le difficoltà. La Lazio mette in mostra un gioco bello da vedere, continua ad essere un piacere vederla. Non dimentichiamo tutto il percorso fatto, Europa compresa. Vero che la squadra di Baroni fa più fatica vincere le gare sporche. Sabato all’Olimpico nel bene e nel male ha fatto tutto da sola. Infortunio Castellanos? Gli altri faranno bene in sua assenza, ma l’argentino gioca per la squadra in modo affidabile".