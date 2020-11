Lazio, Oddi: "Punto importante con la Juve. Caicedo ci ha abituati bene..."

La Lazio riesce a pareggiare in extremis con la Juventus grazie al gol di Caicedo. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giancarlo Oddi: "Sono stati momenti finali emozionanti. Correa ci ha fatto vedere l'estro che tutti si aspettano, poi Caicedo era lì e come al solito l'ha messa dentro. Ormai ci ha abituato bene. Ha una velocità di esecuzione importante, quando tocca la palla anticipa sempre l'avversario. Si è girato improvvisamente, Bonucci non se lo aspettava e non poteva fare di più. L'errore più grave è di quelli che si sono fatti saltare da Correa. La Lazio ha giocato la partita, non è stata a guardare. Un punto con la Juventus va sempre bene".