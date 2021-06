Lazio, oggi nuovo contatto tra Lotito e Sarri: i dettagli

Proseguono i contatti tra il presidente Lotito e il tecnico Maurizio Sarri. L'allenatore toscano sembra infatti essere la prima scelta per il post Inzaghi. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, dopo ieri, anche oggi c'è stato un ulteriore contatto tra le parti. Le sensazioni sembrano essere positive e molto potrebbe cambiare nell'arco di 48 ore. Si lavora per trovare l’intesa tecnica ed economica ma cresce la fiducia. Sullo sfondo rimane aperta anche la pista che porta ad Italiano.

Sarri - Lazio, social sempre più protagonisti: dopo l'emoticon anche l'hashtag è virale

Lazio, i tifosi hanno scelto il sostituto di Inzaghi: invasione di "sigarette" sui social!

TORNA ALLA HOME PAGE