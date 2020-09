Lazio, Onofri: "I biancocelesti stanno facendo un ottimo mercato. Muriqi può fare la differenza"

Ai microfoni di Lazio Style Radio, l'ex calciatore Claudio Onofri, ha detto la sua sulla rosa biancoceleste: "La Lazio sta seguendo prospetti interessanti sul mercato. Muriqi negli ultimi due anni ha segnato 32 gol, Tare lo ha notato da tempo. Parliamo di un calciatore molto duttile, in grado di fare la differenza. I biancocelesti hanno il vantaggio di conoscersi a memoria, ognuno sa quello che deve fare in ogni momento per riconquistare la palla e questo è un valore aggiunto. Senza contare poi il talento dei calciatori, che fa la differenza. Il finale di stagione è stata difficile ma non ha cancellato quanto di buono fatto in precedenza".

