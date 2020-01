Lazio, Orsi: "Il gruppo è coeso, difficile affrontare una squadra così..."

Napoli - Lazio si avvicina, e i commenti degli opinionisti si sprecano. Per tanti, compreso l'ex portiere biancoceleste Fernando Orsi, quella di stasera potrebbe essere la grande occasione per la rivalsa dei partenopei. Ma la squadra di Inzaghi è un osso duro per tutti. Ecco le sue parole a Radio Marte: "Il Napoli è depresso, ma ora ci sono le partite; e quando ci sono le partite, la depressione va messa da parte. Specie quando sei atteso da un match importante come quello di stasera contro la Lazio: se lo vinci, guadagni autostima". Orsi ha poi aggiunto: "Serve la maggior concentrazione possibile. Al Napoli è mancato questo. Alle prime difficoltà si abbatte. Mentre la Lazio è un collettivo, un gruppo coeso e che può giocare bene sia palla a terra che sfruttando i cross o i lanci lunghi. In questo momento la squadra di Inzaghi ha certezze tecniche e mentali che la rendono difficile da affrontare per chiunque".

