Lazio, otto anni fa il tris con il Napoli nel segno di 'Long John': il ricordo del club - VD

Era il 7 aprile del 2012, la Lazio continua la rincorsa al terzo posto e batte il Napoli. Nel posticipo della trentunesima giornata, allo stadio Olimpico, la squadra guidata da Edy Reja va in gol dopo otto minuti con Antonio Candreva, che brucia De Sanctis sul suo pale, ma viene raggiunta poco dopo dall'ex Goran Pandev, servito magistralmente da Lavezzi. L'equilibrio viene rotto nel secondo tempo da uno splendido gol di Stefano Mauri: dal cross di Radu sulla sinistra, il centrocampista si coordina in mezzo all'area e in rovesciata mancina mette il pallone sotto la traversa. Il tris arriva su calcio di rigore, tirato da Cristian Ledesma. A distanza di otto anni, il club ha voluto ricordare quella partita sui propri canali social: