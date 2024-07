Lazio, Paganini spiega: "Ecco cosa mi aspetto. L'addio di Immobile..."

Nel suo intervento ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Paolo Paganini ha parlato anche della nuova Lazio di Marco Baroni. In particolare si è soffermato sul mercato e sul possibile affare in attacco che i biancocelesti potrebbero chiudere nei prossimi giorni. Queste le sue parole in merito: "Sento parlare di James Rodriguez, ma sinceramente non sottovaluterei la perdita di Immobile. Si è portato la Lazio sulle spalle tutti questi anni, Castellanos ha dimostrato di avere dei colpi ma mi aspetterei una punta importante lì, magari Simeone”.