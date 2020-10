Lazio, Pancaro: "Champions? Esordio perfetto, di buon auspicio per il futuro"

Giuseppe Pancaro, ex difensore della Lazio dove ha condiviso lo spogliatoio con Simone Inzaghi, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare della partita di ieri. Ecco le sue impressioni.

LAZIO-BORUSSIA - "Esordio migliore non poteva esserci contro una delle squadre migliori in Europa. Questo lascia ben sperare per il prosieguo in Champions e in campionato. Ora va sfruttata l’onda positiva di questa vittoria."

LA DÉBACLE CON LA SAMP - "Alla vigilia di una partita di Champions la testa è proiettata a questa competizione e rischi di perdere punti in campionato. In Serie A poi non puoi permetterti di rilassarti. Una vola recuperati gli infortunati il turnover aiuterà in tal senso. La prima partita del girone poi ti può dare qualche pensiero in più, una volta rotto il ghiaccio come ha fatto la Lazio procedi più speditamente."

IMMOBILE - "Giocatore straordinario che alla Lazio ha trovato il suo habitat naturale, grande merito anche a Simone Inzaghi. Sta scrivendo pagine importanti della storia biancoceleste, la ciliegina sulla torta sarebbe vincere qualcosa di importante. Non capisco perché non gli venga riconosciuto lo status di grande bomber a livello nazionale. È giusto che Mancini gli riconosca un ruolo da campione con la maglia azzurra."

LA CHAMPIONS - "È importante dare continuità ai risultati ora. Con tutti i giocatori che stanno bene la Champions potrebbe essere la sua competizione, anche Inzaghi nelle partite secche ha sempre fatto bene e la Lazio può dire la sua, come ha dimostrato ieri. L’Atalanta dello scorso anno è un esempio."