Lazio, Pancaro: "Ecco in che ruolo Sarri ha bisogno di un innesto"

Intervenuto a Lazio Style Radio l'ex terzino della Lazio Giuseppe Pancaro ha fatto una panoramica sul calcio italiano soffermandosi soprattutto sui giovani, che purtroppo in Italia non hanno troppe opportunità. Spazio anche alle dinamiche di casa Lazio con un prezioso consiglio di calciomercato.

TERZINI LAZIO – "Credo che la Lazio abbia necessità di prendere un terzino sinistro di ruolo, di piede sinistro. A destra è ben coperta con Lazzari e Marusic, che per quanto sappia giocare a sinistra è comunque un adattato. Entrambi interpretano benissimo il ruolo e hanno qualità tecniche e atletiche importante. Il mio è un discorso per completare la rosa".

QUESTIONE GIOVANI - "In Italia i calciatori ci sono, anche i giovani di prospettiva. Purtroppo il nostro modo di vedere il calcio ultimamente li penalizza. Bisogna avere più coraggio di schierarli così come sta facendo Mancini con la Nazionale. Abbiamo ancora la mentalità che il giovane forte della Primavera debba andare in prestito a farsi le ossa. Bisogna superare questa idea, se un ragazzo è promettente deve essere inserito in prima squadra e gli deve essere data la possibilità di poter crescere e sbagliare. Siamo figli del tutto e subito, del risultato immediato senza una programmazione dietro. Si cerca sempre il calciatore con tante partite alle spalle per andare sul sicuro. Per questo in Italia siamo calati e non siamo più al top a livello mondiale. Noi consideriamo ancora i 2000 giovani mentre negli altri paesi giocano ragazzi del 2004".

ESEMPIO MILAN - "Un conto è vedere un giocatore la domenica allo stadio, un altro è vederlo tutti i giorni in allenamento. Se un ragazzo ha talento lo faccio giocare. Qualcosa si è mosso in tal senso con il Milan grazie alla gestione Maldini-Massara. Hanno messo a disposizione di Pioli dei ragazzi interessanti che sono cresciuti insieme a lui. Un esempio eclatante è Tonali".

CAMPIONATO 2021/2022 - "È stato un campionato avvincente e non scontato dopo i tanti anni di dominio Juventus. C’è stata una bella corsa a tre poi ridottasi a due nell’ultimo periodo. Il livello del nostro campionato però è sceso. I campioni vanno per lo più all’estero ed infatti in ambito internazionale facciamo fatica. Non arriviamo più in fondo come un tempo. Tuttavia i talenti italiani ci sono, bisogna solo metterli nelle condizioni di farli giocare".