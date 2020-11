Lazio, Pardo: “Caicedo simbolo della resilienza! E in questo campionato...”

Piovono complimenti per la Lazio e per Felipe Caicedo capace di agguantare la Juventus nel recupero e di consegnare un punto d'oro a Inzaghi. I biancocelesti hanno dimostrato ancora una volta grande carattere e spirito di sacrificio e il Panterone sembra essere l'emblema di questo gruppo. Lo conferma anche Pierluigi Pardo che, sul suo profilo Twitter, scrive: "Effetto Caicedo. Simbolo assoluto della resilienza laziale. Questione di testa. Capacità di non mollare. Umiltà (non reclama mai una maglia da titolare)". Allegata c'è la top 4 dei gol più tardivi in questa Serie A. Lazio presente ben 3 volte, due dell'attaccante ecuadoriano:

1) Caicedo 97:02 (Torino - Lazio)

2) Immobile 94:54 (Torino - Lazio)

3) Lopez 94:13 (Napoli - Sassuolo)

4) Caicedo 94:02 (Lazio - Juventus)