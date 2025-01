Lazio, parla Calisti: "Casadei ci serve. Peccato per Nuno Tavares e..."

Grazie ai gol di Gila, Zaccagni e Castellanos, la Lazio in mezz'ora ha archiviato la pratica Real Sociedad in Europa League. I tre punti ottenuti all'Olimpico hanno confermato la prima posizione in classifica della squadra di Baroni, ormai certa della qualificazione agli ottavi. Ai microfoni di Radiosei l'ex calciatore Ernesto Calisti si è espresso sul successo dei biancocelesti, soffermandosi su alcuni singoli e anche sul mercato. Di seguito le sue parole.

"Dopo 35′ ieri sera era terminata la gara della Lazio con la Real Sociedad. Cammino straordinario in Europa League ed il morale che è tornato a mille. Peccato per l’infortunio di Nuno Tavares, speriamo non sia nulla di grave. Dele-Bashiru poco utilizzato e le scelte di ieri? Sono d’accordo con Baroni, le scelte di ieri sono un messaggio anche alla società. Dele-Bashiru in zona mediana è un adattato, serve come il pane un altro elemento in questa zona di campo. La priorità del mercato è questa, poi se dovesse essere individuato e preso anche un difensore centrale ben venga. Mi auguro che Rovella e Guendouzi possano reggere fino alla fine, ma il rischio c’è. Il profilo più adatto per il gioco di Baroni credo sia Casadei. La sua fisicità ci serve, andrebbe a completare il centrocampo".