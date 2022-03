Lazio, parla la mamma di Guerini: "Il suo sorriso mi fa andare avanti"

Fonte: Radio Incontro Olympia

La vita delle volte ti presenta delle situazioni che non sono prevedibili al genere umano. Non è programmato, succede e quando accade è incolmabile il vuoto che può lasciare. Oggi è la ricorrenza di quel targico incidente stradale che ha portato via la vita dell'ex Lazio Daniel Guerini. Era esattamente il 24 marzo del 2021 e ancora oggi il ricordo di "Guero" è vivo. In occasione della giornata, il mondo Lazio e tutti coloro che conoscessero Daniel, si sono riuniti nel suo ricordo alla Chiesa di Don Bosco. Dopo la messa, la mamma di Guerini, Michela, è intervenuta ai microfoni di Radio Incontro Olympia. Queste le sue dichiarazioni: “Il ricordo di Guero non deve mai spegnersi. Fin che ho vita lo porterò per sempre con me. E’ stato emozionante oggi, non mi aspettavo tutto questo, sono stati tutti molto calorosi e vicini a me. Posso solo ringraziare tutti per l’affetto che hanno dimostrato sia a me che a Guero. Oggi c'era la sua Lazio al completo. Quel che mi fa andare avanti è il fatto che mi porto dietro il suo sorriso, questo è ciò che mi fa andare avanti di più. Stiamo organizzando con un suo ex allenatore, Alberto Aquilani, un torneo che faremo a giugno a cavallo con il ponte del 2, alla Spes Montesacro, un torneo in memoria che sarà poi proseguito negli anni. Questo è stato organizzato con le squadre nelle quali ha giocato, come Roma, Lazio e Fiorentina, poi negli anni avvenire lo espanderemo a tutte le squadre".

IL DOLORE - "Io questa mattina ho aperto i social ed erano impazziti con tutte le foto, tra chi lo conosceva direttamente e non. È veramente un’emozione che non abbiamo trasmesso noi ma ha lasciato lui. Cosa mi fa andare avanti? Il non spegnere il suo ricordo. La cosa più difficile è accettare di non vederlo. Vi ringrazio dal profondo del nostro cuore, vi abbraccio a tutti".