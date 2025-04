Lazio, parla Oddi: "Tifosi eccezionali. La partita andava chiusa perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

Giancarlo Oddi commenta Lazio - Bodo/Glimt. Ai rigori la squadra di Baroni è stata sconfitta dai norvegesi, decisivi in negativo per i biancocelesti gli errori di Tchaouna, Noslin e Castellanos. Queste le parole sulla partita dell'ex difensore in collegamento a Radiosei: “Loro hanno sbagliato all’andata e noi al ritorno. Quando una gara si può chiudere, la devi chiudere. Il calcio poi non perdona. Avevamo la partita in mano e ce la siamo fatta sfuggire. Sul gol del Bodo, abbiamo permesso che l’avversario colpisse di testa da solo. I rigori poi sono una lotteria. Non capisco perché Taty, che era in sofferenza ormai da diversi minuti, sia andato sul dischetto".

"Io ho sempre difeso Castellanos però ieri nel finale era in difficoltà, camminava. I rigori si calciano con le testa e con le gambe. Se non stai bene non devi calciarlo. Sicuramente Vecino e Romagnoli potevano tirare i rigori. Tifo eccezionale. Tifosi magnifici. La squadra ci ha provato, si sono dati da fare. I singoli episodi hanno fatto la differenza".