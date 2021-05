Lazio - Parma, Di Marzio: "Inzaghi? Sembrava tutto fatto e invece..."

La sconfitta con la Fiorentina ha quasi annullato le speranze della Lazio di qualificarsi alla prossima Champions League, ma ancora non è detta l'ultima parola. Le prossime partite possono ancora essere decisive, a partire da quella di questa sera con il Parma. Questo finale di stagione può essere decisivo anche per il futuro di Inzaghi, ancora in bilico tra il rinnovo in biancoceleste e la separazione da quella che da oltre 20 anni è casa sua. Gianluca Di Marzio, nello studio di Sky Sport, a tal proposito ha detto: "Il rinnovo del contratto è pronto, ma non viene firmato. Qualche dubbio mi viene. Non so se vorranno aspettare la fine del campionato. Qualcosa che sembrava deciso lascia ancora uno spiraglio al mistero".