Lazio - Parma, dove vedere la partita in Tv e in streaming

La Lazio deve rialzare subito la testa dopo la sconfitta con la Fiorentina. Il modo giusto per scacciare i fantasmi è tornare in campo e i biancocelesti hanno la fortuna di farlo già mercoledì sera grazie all'ultimo turno infrasettimanale del campionato. La squadra di Inzaghi ospiterà all'Olimpico il Parma di D'Aversa già retrocesso aritmeticamente alle 20:45. Il match sarà disponibile in esclusiva su Sky Sport (canale 253) e in streaming sia su SkyGo, applicazione per gli abbonati, e su NOW Tv, il servizio streaming on demand di Sky.