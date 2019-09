Lazio - Parma, la diretta: dove vedere la partita in tv e streaming

LAZIO - PARMA - Ripartire. In casa Lazio non si pensa ad altro dopo le scialbe prestazioni con SPAL e Cluj. Troppo brutti per essere veri, i biancocelesti di mister Inzaghi. La prossima occasione per rifarsi sin da subito si chiama Parma. I ducali, reduci anch'essi da una sconfitta (4-1 in casa contro il Cagliari), non avranno alcuna intenzione di fare la parte della vittima sacrificale. Il match è in programma domenica 22 settembre alle ore 20:45. Per chi non potrà recarsi allo stadio e raggiungere così l'Olimpico di Roma, la partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky, che metterà a disposizione i canali Sky Sport Serie A e Sky Calcio. Per gli abbonati, inoltre, il match sarà a disposizione - tramite Sky Go - anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Lazio - Parma, le probabili formazioni

Lazio, le ultime da Formello: Inzaghi parla alla squadra

Clicca qui per tornare all'homepage del sito