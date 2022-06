Lazio, Parolo: "Marcos Antonio interessante. Torreira? Lo vedrei bene con Sarri"

C'era anche Marco Parolo al Gran Galà del Calcio Umbro 2022. L'ex calciatore della Lazio, quest'anno volto di Dazn, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com in cui ha parlato del nuovo arrivato in casa biancoceleste Marcos Antonio e non solo.

MARCOS ANTONIO - "È un giocatore interessante, giovane e che si sposa con le caratteristiche di Sarri. Il fatto che sia arrivato subito è una mossa importante. Sono curioso di vedere come si adatterà al calcio italiano. Penso che sia stato preso per fare il play e per impostare il gioco. Il ritiro servirà per capire meglio".

MILINKOVIC - "Milinkovic potrebbe anche voler provare ad andare a giocare la Champions. La Lazio deve fare di tutto per costruirgli una squadra intorno di grande livello per convincerlo a restare".

MERCATO - "Quest'anno mi è piaciuto molto Vicario. Carnesecchi ha fatto un grande campionato e mi ha sorpreso. Faccio questi due nomi perché anche come età possono essere pronti ma sono anche abbastanza giovani per crescere ancora. Torreira? Per caratteristiche si sposerebbe bene con Sarri che lo ha già cercato. È un giocatore forte che è migliorato giocando all'estero. Chi lo prende in Italia fa un ottimo colpo".