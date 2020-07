Lazio, parte oggi l’iniziativa “We Run Together”: i dettagli

Parte oggi l'iniziativa "We Run Together", all'asta ci sarà una maglia di Ciro Immobile. Questi i dettagli forniti dalla Lazio stessa in merito: "La S.S. Lazio aderisce all'iniziativa 'We Run Together', gara di beneficenza che è stata indetta da Papa Francesco il 20 maggio in udienza particolare.

La Società, in questo modo, intende sposare i valori che il Santo Padre da sempre è impegnato a sostenere, come ad esempio lo sport, strumento di inclusione, la pace e la solidarietà, valori che la S.S. Lazio, con il suo presidente Claudio Lotito, oramai da tempo promuove.

Il progetto è stato organizzato da Athletics vaticana, dal gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, dalla Guardia di Finanza, dal Cortile dei Gentili e da Fidal Lazio. L'iniziativa prevede una raccolta fondi attraverso la piattaforma CharityStars, attiva da quest’oggi fino al 10 luglio prossimo; la raccolta sarà devoluta al personale sanitario dell'ospedale di Bergamo ed alla fondazione poliambulanza di Brescia.

La S.S. Lazio ha messo a disposizione per tale asta una maglia di Ciro Immobile autografata: il miglior offerente sarà omaggiato anche di due biglietti per la prossima gara casalinga a porte aperte della Lazio".