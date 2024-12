Lazio, Pastore: "Può vincere l'Europa League. Parliamo del Baronismo..."

Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha elogiato la Lazio durante la puntata di L'ascia Raddoppia a Cronache di Spogliatoio. Pastore ha parlato di Baroni, la squadra biancoceleste tra gruppo e singoli, ma anche di un possibile sogno scudetto. Però per lui l'obiettivo più concreto per la Lazio è un altro. Ecco di seguito le sue parole: "Il gol del 3-1 è il simbolo di questo momento di grazia. Nuno Tavares ha fatto un’azione alla Theo Hernandez di quando era vivace, giocata a memoria di Tchaouna sapendo che Pedro accompagnerà e lo spagnolo la piazza all’incrocio con uno dei suoi infiniti colpi di repertorio".

BARONISMO - "Ci sono almeno altri dieci che si stanno esprimendo ad alti livelli, tant’è che mi viene in mente che in questi anni si è parlato di Contismo, di Sarrismo, di Cholismo, di Allegrismo, ma il Baronismo? È appena nato, ma nasce da gennaio con il percorso a Verona. Qual è il segreto di questo allenatore? Non è uno che regala titoli, è schivo, non si fa etichettare".

INZAGHI - "Lunedì arriva Inzaghi all’Olimpico, mi chiedo se questi 4 mesi siano meglio di qualunque periodo di Simone Inzaghi, perché quella che sfiorò lo scudetto nel 2020 snobbò l’Europa League, mentre questa non lascia nemmeno le briciole".

SCUDETTO - "Per me non può vincerlo, ma può vincere l’Europa League. È una competizione che non ha strafavorite come il Chelsea in Conference. Poi c’è il Bilbao che ha sia la molla della finale in casa sia giocatori importanti. Il posto Champions però può toglierlo a qualcun altro".

BARONI COME C.T. – "È uno che sa gestire i gruppi, anche quelli che si trova il giorno stesso come a Verona l’anno scorso. A 61 anni è stato al riparo dalle pressioni, uno Spalletti ha vissuto sul filo della tensione per tanti anni e forse questo è un problema per il ruolo del C.T.".