Lazio, Patric a Sky: "Sono felicissimo per la squadra, ma ora serve umiltà!"

Una grande prova e un risultato larghissimo, oltre ogni aspettativa. La Lazio espugna Como vincendo per 1-5 e imponendosi alla grande contro una squadra non semplice da affrontare. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, al termine della partita, Patric ha commentato così la vittoria e il momento:

"Dopo il gol il Como ha preso fiducia, Mazzitelli ha fatto un grande gol, quello era il momento migliore per fare il terzo gol. Sono felice per la squadra, per come stanno andando le cose, ma dobbiamo restare umili. Dove possiamo arrivare? Penso sia presto per pensare alla Champions, dobbiamo ragionare di partita in partita, soprattutto dopo il cambiamento di questa estate, dobbiammo restare umili, continuare a lavorare forte".

Pubblicato il 31/10