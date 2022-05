Lazio, Patric saluta Raiola sui social: "Leggenda" - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Mino Raiola non ce l'ha fatta. Dopo giorni di sofferenza ricoverato in ospedale il procuratore è morto. La sua scomparsa era stata anticipata dai giornali e lui, nonostante le difficoltà, ci ha tenuto a sottolineare che fosse ancora vivo, segnale di quanto tenesse alla vita e alla verità. Nella sua scuderia, oltre ai pezzi da 90 come Ibrahimovic, Balotelli, Pogba, De Ligt e Donnarumma, anche il laziale Patric. Nella notte lo spagnolo ha postato una Instagram Story per salutare il suo agente: la foto accompagnata dalla parola "leggenda". Tanto semplice quanto emblematico.