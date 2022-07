Lazio, Patric su Sarri: “È stato fondamentale per me, lo scorso anno…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel corso della conferenza post allenamento, Patric si è soffermato sul rapporto con il mister sottolineando quanto sia stato fondamentale per la sua crescita. Queste le sue parole: “Fondamentale per me. Lo scorso anno ha dato tanto per me. Mi sento bene con la società, ma devi avere stimoli, la voglia di allenarti con la cattiveria giusta. Sarri è stato molto importante, venivo da un anno in cui non stavo bene tra Covid e problemi professionali. Sono contento di fare lo sport più bello del mondo: il calcio”.