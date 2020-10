Lazio, Patric: "Umiltà e lavoro pagano sempre" - FOTO

Si unisce anche Patric ai tantissimi messaggi che sono arrivati in queste ore dopo la vittoria della Lazio sul Borussia Dortmund. Non poteva che essere così vista la bellissima partita disputata contro un avversario forte come la squadra di Favre. Queste le parole dello spagnolo affidate al suo profilo Instagram: "Umiltà e lavoro pagano sempre".