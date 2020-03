Lazio, pausa non per tutti: gli impegni dei nazionali biancocelesti

La Lazio potrà godere di una doppia pausa per rifiatare, raccogliere le energie e tornare sul campo per difendere il primato. Non tutti i biancocelesti, però, avranno così tanto tempo per riposare. Nelle prossime ore, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sono attese le convocazioni per le nazionali. La pausa ufficiale della Serie A è prevista dal 23 marzo al weekend del 5 aprile. Saranno interessati Strakosha, Immobile, Acerbi, Vavro, Marusic e Bastos. Milinkovic aspetta la chiamata, anche se con la Serbia non ha mai sfornato i numeri straordinari visti con la Lazio. Luis Alberto è al momento uno dei giocatori più in forma d'Europa, è lecito che sogni la convocazione della Spagna. L'Ecuador vorrebbe di nuovo Caicedo tra le proprie fila, ma per ora l'attaccante ha rifiutato l'eventuale ritorno.

IMPEGNI - Oggi avrà luogo il sorteggio della Nations League, verrà stilato il calendario. Strakosha seguirà con attenzione. Le giornate previste sono a settembre, giorni 3-5 e 6-8 del mese. Prima di quel momento il portiere biancoceleste sarà comunque in campo per l'amichevole con il San Marino, 27 marzo, e con la Slovenia, 30 marzo. Tempo di indossare la casacca azzurra per Acerbi e Immobile, che il 27 marzo affronteranno l'Inghilterra a Wembley. Poi ci sarà la Germania il 31 marzo. La Serbia di Milinkovic avrà un impegno importante, il primo spareggio con la Norvegia il 26 marzo: c'è un Europeo ancora da conquistare. Se dovesse passare, affronterà la vincente tra Scozia e Israele il 31 marzo. Anche Marusic in campo con il suo Montenegro, il 26 marzo per l'amichevole con la Lettonia, il 30 per quella con il Lussemburgo.

Pubblicato il 3/03 alle 8:30