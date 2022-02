Lazio, Pedro ko: le ultime sulle sue condizioni

Nel corso del match tra Udinese e Lazio, precisamente al 23’ Pedro è stato costretto ad abbandonare il campo con la caviglia dolorante. Al termine del match lo staff ha riferito che sembrerebbe essere un piccolo risentimento, nulla di grave ma per una diagnosi più precisa bisognerà attendere l’esito degli esami strumentali che lo spagnolo svolgerà domani in mattinata. Lo ha confermato anche il tecnico stesso nelle consuete interviste nel post gara. A Sarri non resta che incrociare le dita e sperare che Pedro possa ritornare da subito disponibile in vista dei prossimi impegni.