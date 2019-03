Lazio, Pedro Neto: "Gioco ovunque mi dica Inzaghi, voglio diventare grande con questa maglia!"

Al termine di Lazio - Parma, Pedro Neto - subentrato nella ripresa - ha commentato la sfida ai microfoni di Lazio Style Channel: "Mi fa sempre piacere giocare all'Olimpico, i tifosi sono fantastici. Voglio stare in campo e lavorare, è quello che mi piace di più fare nella vita. Oggi seconda punta con Tucu? Io voglio giocare, non importa dove. Ho giocato di più come esterno, ma faccio quello che mi dice di fare il mister. Mi piace giocare a calcio, come esterno, come punta, quello non conta. Il mister aveva detto di stare attenti, che bisognava segnare subito per non rischiare come nella partita con la Fiorentina. Siamo entrati determinati, dopo la sosta riprendiamo da qui. I miei compagni di squadra? Mi hanno detto di portare lo champagne, ancora non l'ho fatto. Loro mi aiutano tanto. Voglio diventare un grande giocatore della Lazio, lavoro per questo, per fare più minuti. E' questo il mio sogno. Quale gol vorrei segnare? Uguale, non mi importa la competizione. Anzi, magari sarebbe bello segnare in tutte". Siparietto sul finale, quando Bastos e compagnia passano prendendo bonariamente in giro Pedro Neto: "Dopo li ammazzo tutti! Mi vendico!".



Il portoghese ha commentato la sfida anche ai microfoni della zona mista: "La nostra è stata una bella partita, una bella vittoria. Dobbiamo continuare così dopo la sosta per raggiungere il nostro obiettivo. Una Lazio perfetta? Si, abbiamo pensato solo a vincere e l’abbiamo portata a casa. La classifica? Noi giochiamo gara per gara, vogliamo vincerle tutte per provare a raggiungere il nostro obiettivo. Il gol? Mi piacerebbe tanto segnare, purtroppo non è arrivato. Io continuo a lavorare e a prendere minuti per migliorare sempre. Sono un giocatore giovane e devo imparare. I miei compagni mi aiutano e io cerco di ascoltarli e di imparare da loro. Devo migliorare in tutti gli aspetti, soprattutto nei movimenti senza palla. Al Braga facevo l’esterno, ma io faccio quello che il mister mi dice, se vuole che gioco in difesa gioco anche lì. Milan - Inter? Spero in un pareggio".