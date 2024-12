Lazio, Pedro termina gli accertamenti: le ultime sulle sue condizioni - FT&VD

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 17.05 - Lascia Villa Mafalda anche Noslin: controlli terminati anche per l'olandese. I prossimi giorni diranno di più sull'entità del problema e sulle tempistiche per il recupero.

AGGIORNAMENTO ORE 16.45 - Pedro è appena uscito da Villa Mafalda dove ha terminato gli accertamenti dopo l'infortunio rimediato contro il Lecce. "Sto bene, sto bene", la rassicurazione dello spagnolo a un tifoso presente. Secondo quanto filtra in questi minuti, il problema non dovrebbe essere particolarmente grave: si parla di circa una o due settimane di stop, con la possibilità, sempre più concreta, che oltre all'Atalanta Pedro possa saltare anche il derby. I condizionali sono certamente d'obbligo: la situazione verrà monitorata quotidianamente per un recupero veloce ma privo di rischi.

AGGIORNAMENTO 15.35 - Anche Tijjani Noslin, dopo Pedro, ha raggiunto la clinica di Villa Mafalda. L'attaccante olandese si è presentato in stampelle e zoppicante - CLICCA QUI PER IL VIDEO

Tempo di visite mediche a Villa Mafalda. Nel primo pomeriggio si è recato presso la clinica di riferimento della Lazio il calciatore Pedro Rodriguez per svolgere degli esami strumentali dopo il problema fisico accusa contro il Lecce. Nelle prossime ore è atteso anche quello di Tijjani Noslin, dopo essere uscito dal Via del Mare in barella.

Pubblicato il 23/12