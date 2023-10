Lazio, per Immobile c'è ottimismo: il piano per il rientro

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Nessuna paura per Ciro Immobile. Gli esami di ieri non hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore per il capitano della Lazio. Il giocatore ha un affaticamento e per questo, le sue condizioni andranno monitorate nei prossimi giorni. Come rivelato da Luciano Spalletti, ct dell'Italia, la decisione è stata concordata: Sarri, Martusciello, Immobile e l'ex allenatore del Napoli hanno concluso che era meglio lasciarlo a riposo. Questa era anche la necessità che sentiva lo stesso Immobile. Come riporta il Corriere dello Sport, ora il centravanti, sfrutterà la sosta del campionato per recuperare in vista del tour de force che aspetta gli uomini di Sarri: 6 partite in 23 giorni. La Lazio ripartirà sabato 21 ottobre contro il Sassuolo, a Reggio Emilia, fino al derby con la Roma il 12 novembre. In questi giorni verranno gestite le sue condizioni, lavorerà in modo differenziato per almeno una settimana. Poi tutti i controlli del caso, per accertarsi che il capitano sia nelle condizioni giuste per riprendere in mano la Lazio.

Pubblicato il 10/09