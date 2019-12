Lazio, per te la Juventus non è imbattibile: infranti i record bianconeri

"In Italia solo la Lazio riesce a togliere trofei alla Juventus". Lo hanno ricordato più volte sia Inzaghi che Lotito negli ultimi mesi. E ieri sono stati proprio i biancocelesti a interrompere la striscia di risultati utili consecutivi della squadra di Sarri, imbattuta dopo 20 uscite stagionali tra campionato e coppa. Non solo. La banda di Inzaghi è riuscita sia ad arginare che a colpire i campioni d'Italia, andati in difficoltà come non mai in questo avvio di stagione: prima di ieri sera, infatti, la Juve era sempre andata a segno in tutti gli 11 secondi tempi giocati, striscia più lunga di tutti i campionati d’Europa (leghe minori e categorie inferiori comprese). E in difesa? I bianconeri non subivano 3 gol in trasferta in Serie A da oltre 2 anni (Sampdoria-Juventus 3-2 del 19/11/2017). È servita la grande Lazio, ancora una volta, per sbriciolare le certezze della squadra più forte d'Italia.

