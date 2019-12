Lazio - Juventus, le pagelle dei quotidiani: i 7 si sprecano

La partita perfetta, una vittoria storica. Ancora una volta è la Lazio a stendere la Juve, imbattuta a livello europeo prima di arrivare allo Stadio Olimpico. C'hanno pensato Luiz Felipe, Milinkovic e Caicedo a piantare quell'1 sotto la voce sconfitte dei bianconeri. Lavoro di squadra, che sui quotidiani di oggi - sportivi e non - è stato messo in evidenza da una valanga di 7. Per non parlare dei voti del Sergente e di Luis Alberto: sono loro ad aver trascinato i compagni, da veri campioni.

IL CORRIERE DELLO SPORT: Strakosha 7.5; Luiz Felipe 7, Acerbi 6.5, Radu 6.5; Lazzari 7, Milinkovic 8 (90' Caicedo 7), Leiva 7, Luis Alberto 8 (76' Parolo 6), Lulic 6.5; Correa 6.5, Immobile 5.5 (85' Cataldi sv). All. Inzaghi 7.5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Strakosha 7; Luiz Felipe 6.5, Acerbi 6, Radu 6.5; Lazzari 6.5, Milinkovic 7.5 (90' Caicedo 6.5), Leiva 7, Luis Alberto 7.5 (76' Parolo 6), Lulic 6.5; Correa 6.5, Immobile 6 (85' Cataldi 6). All. Inzaghi 7.5.

TUTTOSPORT: Strakosha 6.5; Luiz Felipe 6, Acerbi 6.5, Radu 6; Lazzari 6, Milinkovic 7.5 (90' Caicedo sv), Leiva 7, Luis Alberto 7 (76' Parolo sv), Lulic 6.5; Correa 7, Immobile 7 (85' Cataldi sv). All. Inzaghi 7.

LAZIO - JUVE, LE PAROLE DI LEIVA

LAZIO, È LA TUA NOTTE. E SOGNARE ORA SI DEVE...

TORNA ALLA HOMEPAGE