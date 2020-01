Lazio, pericolo diffidati: tutti i giocatori a rischio squalifica

Il campionato della Lazio entra nel vivo. Dopo il pareggio nel derby con la Roma, i biancocelesti saranno chiamati a giocare tre gare in otto giorni contro Spal, Verona e Parma. Tre match delicati che precedono lo scontro diretto con l'Inter. Queste quattro partite diranno di più sul campionato delle aquile e ogni particolare dovrà essere curato nei minimi dettagli. I ragazzi di Inzaghi dovranno fare attenzione ai cartellini gialli visto che in quattro sono nell'elenco dei diffidati. Se Danilo Cataldi è ancora ai box per un infortunio, gli altri tre dovrebbero essere regolarmente in campo e dovranno fare la massima attenzione. Francesco Acerbi, Ciro Immobile e Stefan Radu sono nella lista dei giocatori che saranno fermati alla prossima ammonizione. Pesa il giallo preso per proteste dal bomber biancoceleste. Tre settimane intense in cui non bisogan sbagliare una mossa. Squalifiche e infortuni saranno una componente da non sottovalutare, non si può sbagliare nulla.