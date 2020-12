Lazio, Peruzzi a bordo campo: caso risolto con il club manager

FORMELLO - Angelo Peruzzi a bordo campo, che bella notizia per la Lazio. La sua presenza durante la rifinitura certifica il rientro e il chiarimento con la società avvenuto nella giornata di ieri. Il caso è alle spalle, il club manager è tornato al suo posto anche se potrebbe non partire con la squadra per Dortmund. La lite con Lotito era avvenuta prima della partenza per Crotone e riguardava l'impiego di Luis Alberto dopo le polemiche che avevano accompagnato la settimana di preparazione della trasferta allo Scida.