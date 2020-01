Lazio, Petrelli: "Non ha senso acquistare a gennaio se hai una rosa completa"

Uno sguardo al passato, recente, e uno al futuro. Prima il Napoli, poi il derby. Come ci arriva la Lazio? Ha detto la sua in merito Sergio Petrelli, ex difensore biancoceleste, intervenuto a Lazio Style Radio: “La Lazio a Napoli ha pagato decisioni arbitrali discutibili, come l'espulsione di Lucas Leiva, visto il suo fallo inesistente. Peccato, è stato un errore che ha indirizzato la partita. Il brasiliano ha preso la palla, servirebbe maggiore aiuto da parte della tecnologia". Sul match contro la Roma e sul calciomercato ha aggiunto: "I biancocelesti hanno una rosa completa, non avrebbe senso acquistare solo per fare numero. I titolari forniscono ampie garanzie e la Lazio quindi ha la fortuna di non dover comprare nessuno, il mercato di gennaio serve per rimediare agli errori fatti in estate. Al derby arriva meglio la squadra di Inzaghi, che a Napoli ha giocato una partita esemplare. Milinkovic, su tutti, sta facendo grande la Lazio. Immobile non mi sorprende, ha sempre segnato molto. La sconfitta in Coppa Italia non ha fatto male, vista la prestazione. Mentre la Roma ha perso male a Torino contro la Juventus”.

