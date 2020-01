FORMELLO - Lazio, Strakosha c'è. Luis e Correa confermano il rientro

FORMELLO - Uno sguardo tra i pali, al Fersini c'è anche Strakosha. L'allarme, in realtà, non è mai scattato nonostante il fastidio al gomito (datato) e la botta al ginocchio rimediata a Napoli in Coppa Italia. Non lo metteranno ko per la sfida con la Roma. L'albanese difenderà la porta nel derby. L'antivigilia, oltre al ritorno di Thomas sul campo, conferma le notizie positive della giornata di ieri: Luis Alberto e Correa sono recuperati e a totale disposizione. L'impiego dello spagnolo era scontato, quello del Tucu un po' meno ma alla fine (salvo sorprese) sarà lui ad affiancare Immobile in attacco. Rimane aperto uno spiraglio per Caicedo, anche se l'argentino stavolta sembra avere un buon vantaggio.

FORZA. Gli unici calciatori ai box sono Cataldi (stiramento al polpaccio destro), più i lungodegenti Marusic e Lukaku. Da valutare André Anderson, assente per la seconda seduta di fila. A Formello sono scattate le prove tattiche, è rimasta soltanto la rifinitura di domani pomeriggio prima del ritiro nel centro sportivo. Inzaghi ha pochi dubbi. Il più grosso, come al solito, è in difesa: uno tra Luiz Felipe e Patric (il brasiliano è favorito). Le maglie sicure del reparto arretrato sono quelle di Acerbi e Radu. A centrocampo Lazzari e Lulic sulle fasce, in mezzo Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva. Il derby s'avvicina, la Lazio sta ultimando i preparativi. Vuole la dodicesima di fila.

LAZIO, OGGI SAREBBE IL COMPLEANNO DI CHINAGLIA

ROMA - LAZIO, CAPITALE BLINDATA

TORNA ALLA HOMEPAGE