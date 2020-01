Lazio, uno sguardo al cielo per Chinaglia: Long John ne avrebbe compiuti 73

Uno sguardo, un dito puntato verso il cielo. Non è semplice raccontare quello che Giorgio Chinaglia ha rappresentato per la Lazio. Idolo, bandiera, trascinatore, motivo d'orgoglio, oggi avrebbe compiuto 73 anni. Tutti i tifosi biancocelesti si sono identificati in Long John, lo hanno amato, seguito, riposto in lui speranze. Nato in Toscana, emigrato in Galles, maturato in Italia ma trapiantato negli States. Giocò 7 anni nella Capitale, vincendo insieme a Maestrelli e alla sua banda, il primo storico Scudetto della storia della Lazio, nel 1974.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

ROMA - LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

TORNA ALLA HOMEPAGE