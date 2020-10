Lazio, Petrucci: "Giudizio positivo dopo tre giornate. Con la Samp in campo volti nuovi"

Matteo Petrucci, giornalista Sky Sport, ha detto la sua sui biancocelesti ai microfoni di Lazio Style Radio: "L'impatto avuto dalla Lazio con il calendario fitto e l'emergenza è stato positivo. Tre partite non sono sufficienti per giudicare ma indicative: bisogna però aspettare e giudicare con l'inserimento dei nuovi. A centrocampo la squadra si è rinforzata molto con alternative valide, mentre in attacco Muriqi aggiunge caratteristiche che mancavano. Difesa? Il mercato ha cambiato in corsa le strategie biancocelesti, vedremo se riuscirà a confermarsi comunque come una delle migliori in campionato. Con la Samp mi aspetto volti nuovi, come Fares sulla sinistra, e non è da escludere che Inzaghi faccia turn over, ruotando qualche big in vista anche della Champions. Muriqi si sta allenando bene e sta dando segnali confortanti sulla sua condizione."

