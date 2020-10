Borussia Dortmund, Akanji positivo al coronavirus: il comunicato

C'è un calciatore positivo nel Borussia Dortmund, prossimo avversario della Lazio in Champions League. La Federazione svizzera ha annunciato la positività di Manuel Akanji, difensore del club giallonero. Il calciatore è asintomatico e in isolamento. Lazio e Borussia si sfideranno il 20 ottobre e il calciatore svizzero dovrebbe tornare a disposizione. Questo un estratto del comunicato: "L’Associazione Svizzera di Football (ASF) è stata informata telefonicamente nella prima serata di oggi della positività di Manuel Akanji al test del coronavirus nell’ambito della serie di test supplementari. Per questo motivo il calciatore si trova in isolamento preventivo e non mostra alcun sintomo. Sono in corso ulteriori chiarimenti".

