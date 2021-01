Lazio, Piccinini: "Inzaghi ne ha passate di tutti i colori, ma ha delle attenuanti. La Roma invece..."

Sul derby stravinto dalla Lazio non poteva mancare il parere esperto di Sandro Piccinini. Ieri sera ai microfoni di SkySport ha individuato le differenze tra il momento delle due squadre: “Non dimentichiamo che ci sono ancora tre punti di distanza in classifica. Questo perché la Lazio si è concessa delle pause, motivate, giustificate dalle tante assenze e dal covid, Inzaghi ne ha passate di tutti i colori. Poi si sono molto concentrati sulla Champions, quindi ha delle attenuanti per quei punti persi. La Roma ne ha meno di attenuanti per quanto riguarda il confronto con le grandi. Nelle sette che stanno nella parte alta della classifica ha ottenuto 4 pareggi e 3 sconfitte. C’è un problema di testa, di atteggiamento, anche di concentrazione”.